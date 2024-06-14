15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı

Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek yönde araç girişine kapattı.



Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların tek yönde köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.



İSTANBUL VALİLİĞİ: BİREYSEL BİR EYLEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Valilik tarafından "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyet, tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklaması yapıldı.

Öte yandan şüpheli aracın üzerinde "SMA" yazısının yazdığı görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şunları söyledi:



"Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

