15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyet, tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklamasında bulundu. Köprüde araç trafiğinin kapatılmasına neden olan şüpheli aracın üzerinde "SMA" yazdığı görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü ve emniyet görevlileri tarafından yapılan müzakereler sonucu ikna edilerek teslim alındığını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı
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Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların tek yönde köprüye girişine izin verilmiyor. girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: BİREYSEL BİR EYLEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Valilik tarafından "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyet, tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklaması yapıldı. 

Öte yandan şüpheli aracın üzerinde "SMA" yazısının yazdığı görüldü. 

BAKAN YERLİKAYA: ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

"Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı - 1

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