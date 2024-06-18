15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ankara istikametine seyreden motosiklet, aynı istikamette ilerleyen metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İETT ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza - 1

Kazaya karşan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan inip başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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