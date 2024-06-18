15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İETT ekipleri sevk edildi.

Kazaya karşan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan inip başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.