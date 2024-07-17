15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki SMA eylemine tahliye

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "SMA" yazılı araçla eylem nedeniyle tutuklanan ve mahkemede pişman olduğunu dile getiren Resul Can Çatı tahliye edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki SMA eylemine tahliye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

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Beşiktaş’ta 14 Haziran 2024’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine "SMA" yazılı araçla trafiğe kapatan sanık Resul Can Çatı’nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı hazır bulundu.

"SONUÇLARINI BİLEMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, "Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım. Kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki SMA eylemine tahliye - 1

"MANTIKSIZ HAREKETLER"

Sanık Çatı’nın annesi Gülay Çatı ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek, "Müvekkil ilaç kullanmaya yeni başladığından böyle bir durum yaşanmıştır. Pişmanlığını da huzurda dile getirmiştir. Tahliyesini talep ederiz." şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı’nın tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak imza atmak şeklinde adli tedbir uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

RAPOR ALACAK

Mahkeme ayrıca, sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesine de karar verdi. Akabinde sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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