15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hareketli dakikalar

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan bir intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hareketli dakikalar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.30 sıralarında çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri köprüdeki kişiyi ikna etmeye çalışırken, trafik durma noktasına geldi. İkna edilen kişi köprüden indirildikten sonra emniyete götürüldü.

Trafik akışı ise normale döndü.

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