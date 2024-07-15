15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programına, Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı - 1

Öne Çıkan Video

YKS sonuçları açıklandı: Adaylar tercihte nelere dikkat etmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...