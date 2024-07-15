15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.