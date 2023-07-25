15 Temmuz töreninde kalp krizi geçiren belediye başkanından acı haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde kalp krizi geçiren Hınıs ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Erdoğan Eren'den acı haber geldi.

Eren, ilçede düzenlenen etkinlikte konuştuğu sırada bir anda yere yığılmıştı. Başını mermere çarpan Başkan Eren, tören alanında yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ



Düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Eren, hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.

BU SABAH YAŞAMINI YİTİRDİ



Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Erdoğan Eren, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.