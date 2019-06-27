15 Temmuz ve FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? sorusu 52 günlük çalışmanın ilk gününden Google'da vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprü çalışmaları ne kadar sürecek? FSM onarım-tadilat saatleri? 15 Temmuz köprüsü onarım süresi? İşte merak edilenler...



15 TEMMUZ-FSM KÖRPÜ ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?



52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.



İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yapılacak olan duyuruyu,



'Çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır.' şeklinde yapılmıştı.



Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FSM VE 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI



Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.

