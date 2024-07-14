15 Temmuz'da 90 bin camide sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenleyecekleri programlara ilişkin bilgi verdi.



15 Temmuz'un, Allah'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle kazanılan destansı bir zafer olduğunu belirten Kondi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini aktardı.

90 BİN CAMİ



Genelgede kapsamında, 90 bin camide, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik bürolarında, gençlik ofislerinde, yaz Kur'an kurslarında bulunan 2,5 milyondan fazla öğrenci ve veliye yönelik programların yapılacağını bildiren Kondi, programlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain yapılanmasını hatırlatmayı, 15 Temmuz'a yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.



Kondi, bu kapsamda vatandaşların da katılımıyla Kur'an kurslarında, camilerde şehitler için okunan 118 bin hatmi şerifin duasının da eda edileceğini kaydetti.