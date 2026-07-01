15 Temmuz'da anma etkinlikleri. Yurt içi ve yurt dışında binlerce etkinlik düzenlenecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran , 15 Temmuz ’un 10’uncu yıl dönümünde, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Duran, 81 ilde anma çadırları kurulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerini medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile paylaştı.



Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimimin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10’uncu yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. Duran, 'İrade Bizim' ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu söyledi. 'Zafer Bizim' ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye ’nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri haline geldiğini kaydetti.

15 TEMMUZ’U TAŞIYAN ÜÇ İRADE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 360 derecelik bütünleşik iletişim stratejisinde, 15 Temmuz ruhunu taşıyan 3 iradenin özellikle vurgulandığını, 15 Temmuz’da iradenin 3 ayrı düzlemde tezahür ettiğini vurgulayan Duran, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.

81 İLDE ANMA ÇADIRLARI

İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini milli hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi. Duran, 10’uncu yıl anma etkinliklerinde yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini belirtti. Duran, 81 ilin tamamında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları’ projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Duran, çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panolarının yer alacağını belirtti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçilerin anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak anma sürecine aktif katılım sağlayacağını belirten Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİNDE ANMA

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini söyleyen İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis’te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacağını belirtti. İstanbul’da ise Ayasofya’da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edileceğini kaydeden Duran, İstanbul’daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterilerinin öne çıktığını söyledi.

3D MAPPİNG, DRON VE IŞIK GÖSTERİLERİ

Duran, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden birinin de 3D mapping ve dron gösterileri olduğunu açıkladı. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacağını belirten Duran, İstanbul Boğazı’nda senkronize ışıklı dron gösterisi yapılacağını söyledi. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirileceğini belirten Duran, Üsküdar’da hayata geçirilecek 'Sessiz Tanıklık' enstalasyonunun sade ama sarsıcı bir hafıza alanı olacağını ifade etti. Böylelikle, 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacağını kaydedildi.

“PROJE SAYISI 3 BİN 198’E ULAŞTI”

Duran, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı etkinlikleri kapsamında kendisini en çok etkileyen programlardan birinin Milli Hafıza Projesi olduğunu söyledi. Projenin ‘15 Temmuz’un ruhunu geleceğe taşıyoruz’ mottosuyla düzenlendiğini ifade eden Duran, toplumsal hafızayı güçlendirecek özgün fikir ve eserlerin yer alacağı projenin kamu kurumlarının yanı sıra özel kuruluşların, şirketlerin ve şahısların katkısına da açık olduğunu belirtti. Duran, projeye 205’i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131’inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. 18-35 yaş aralığında 120 başvuru yapılmasının gençlerin 15 Temmuz zaferine sahip çıktığını gösterdiğini belirten Duran, kamu kurumlarının projelerinin Proje Takip Sistemi üzerinden titizlikle izlendiğini ve 26 Haziran 2026 itibarıyla sisteme girilen proje sayısının 3 bin 198’e ulaştığını söyledi.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE AKADEMİ

Duran, 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer boyutunun ise 15 Temmuz’u akademinin çalışma alanı haline getirmek olduğunu belirterek tehdidin kaynağını, yapısını ve uluslararası ağlarını bilimsel ve akademik bir ciddiyetle analiz etmenin kritik önemde olduğunu söyledi. Bu amaçla Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde ‘Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi’ paneli düzenleneceğini açıklayan Duran, Türkiye’nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti. Duran, yurt dışında da paneller düzenleneceğini ifade ederek Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja’nın panellerin yapılacağı şehirler arasında olduğunu söyledi. Bu panellerde 15 Temmuz gerçeğinin, demokrasiyle ilişkisinin, FETÖ’nün uluslararası terör ağının ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılık tecrübesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacağını belirten Duran, uluslararası medya mensuplarının katılacağı bir basın turu da düzenleneceğini kaydetti.

"GENİŞ BİR YAYIN KÜLLIYATI HAZIRLANDI"

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılı kapsamında geniş bir yayın külliyatı hazırlandığını söyledi. Kamu yayıncısı TRT’nin 'Asırlık Gece' isimli dizi ve 'Memleket Tamircisi' isimli televizyon filminin yanı sıra 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel hazırladığını ifade eden Duran, bu belgesellerin FETÖ’nün para ağından Yunanistan’a kaçan helikoptere kadar darbeyi ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtti. Direniş anlarını ve Türkiye’nin son 10 yıldaki vizyoner kazanımlarını harmanlayan ‘O Gece’ videosunun ise izleyicide güçlü bir farkındalık oluşturacak sinematografik bir eser olduğunu söyledi.

HATIRA OBJELERİ

İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz’un 10’uncu yılı için iki kitap hazırladıklarını belirten Duran, ‘10’uncu Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek’ adlı eserin milletin destansı direnişini, hafıza bilincini ve gelecek vizyonunu canlı tutmayı amaçladığını kaydetti. Duran, ‘Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi’ adlı kitabın da Türk milletinin demokrasiye ve iradesine sahip çıkışını belgelediğini söyledi. Duran, Ankara Gölbaşı’nın endemik ‘sevgi çiçeği’nden ilham alan 10’uncu yıl rozetinin, Darphane tarafından basılacak hatıra parasının ve özel pulun 15 Temmuz direnişini geleceğe taşıyacak hatıra objeleri olduğunu söyledi. Duran, tüm etkinliklerin milletin 15 Temmuz’da gösterdiği destansı direnişi ve zaferi layıkıyla anmak amacıyla 360 derecelik bütünleşik bir iletişim stratejisiyle hazırlandığını belirterek, "Biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.