15 Temmuz'da bazı toplu taşıma  seferleri ücretsiz olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

15 Temmuz'da bazı toplu taşıma  seferleri ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

15 Temmuz'da bazı toplu taşıma  seferleri ücretsiz olacak - 1
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