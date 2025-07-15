15 Temmuz'da hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün özel ve devlet hastaneleri çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı günü hastaneler açık mı? Acil servisler çalışacak mı? Randevulu muayene yapılacak mı? İşte resmi tatilde hastanelerin çalışma durumu ile ilgili merak edilenler…



15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?



Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri, 15 Temmuz resmi tatilinde 7-24 hizmet vermeye devam ediyor. Acil servisler dışındaki bölümlerde ise çalışanlar izin yapıyor.



16 Temmuz tarihinde eczaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve hastaneler normal çalışma düzenine dönecek.



ÖZEL HASTANELER 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?



Özel hastaneler, kendi iç düzenlemelerine göre hareket eder. Birçok özel hastane ve tıp merkezi, acil servis hizmeti vermeye devam ederken, bazıları sınırlı poliklinik hizmeti de sunabilir. Ancak özel hastaneye gitmeden önce mutlaka telefonla bilgi almak önerilir.

