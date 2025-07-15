15 Temmuz'un 16 yaşındaki şehidi: Mahir Ayabak'ın annesinin acısı 9 yıldır dinmiyor

Genç şehidin annesi Muhteber Ayabak, Mahir'siz geçen yılları, "9 senedir ne günleri, ne ayları sayıyorum. Bakıyorum şimdi Mahir şehit olduğunda küçük çocukların hepsi genç kız, genç delikanlı olmuş. 'Allah Allah bu kadar zaman oldu mu ki?' diyorum. Çünkü benim için daha dün gibi, acısı da öyle, o acı bitmiyor. Orada kalıyorsun. Başka bir zamana gitmiyorsun." sözleriyle anlattı.

Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı piste inene kadar çatışmalara sahne oldu.



Mahir Ayabak ile birlikte 57 yaşındaki 4 çocuk babası Zekeriya Bitmez de şehit düştü. 159 sanık hakim önüne çıktı.



Bu davalara gitmekten hiç vazgeçmediğini dile getiren Ayabak, "Zamanı geldi sağlığımı kaybettim, çok kötü durumlarda oldum ama her şeye rağmen yine de sabah kalktım Silivri'ye gittim. Aslında oraya gittiğimde o sanıkları gördüğüm zaman tiksiniyordum ama buna rağmen benim bu davaya sahip çıkmam lazımdı. Oğlumun davasının arkasında durmam lazımdı." diye konuştu.



Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görüldü. Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin üç sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.