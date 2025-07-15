15 Temmuz'un ilk şehidi: Astsubay Bülent Aydın

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçerken, o gece şehit olan ilk isim dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma Astsubayı Bülent Aydın oldu.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz akşamı saat 21:30 civarı Orgeneral Çolak ile Genelkurmay Karargâhı'na gitti. Önceden karargâhın hakimiyetini ele geçiren darbeciler, Zeki Çolak'ın içeri girmesi ile kendisini derdest ederek etkisiz hale getirdi.

Darbecilerin hemen ardından Çolak'ın dışarıda bekleyen korumalarına ateş açması sonucu çıkan çatışmada Bülent Aydın şehit düştü.

Aydın, 15 Temmuz'un ilk şehidi olarak kayıtlara geçti.