15 Temmuz'un yıl dönümünde 8 FETÖ'cü yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ABD bayraklı "ASTERI" isimli yelkenli tekneyle Çeşme Alaçatı körfezinden kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ mensubunun kimlikleri ortaya çıktı.



İçlerinde polis ve askerin de bulunduğu, 1'i kadın 8 FETÖ mensubunun uzun süredir MİT'in takibinde olduğu belirtildi.



Yakalananlardan Ö.B, M.K, A.K, A.Ç ve H.S'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildikleri tespit edildi.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri A.K'nın da 2016 yılında ihraç edildiği, "örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın devam ettiği belirlendi.



Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G'nin ve M.G'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum oldukları, tahliyeleri sonrası dava süreçlerinin sürdüğü tespit edildi.