15 yaş altına sosyal medya sınırı. Bakan Göktaş: Amacımız sansürlemek değil gençleri korumak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , çocuklara ve gençlere daha güvenli bir dijital ortam sunmak için sosyal medya düzenlemesini önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi. Sansürleyen değil, koruyan bir düzenleme dedi.

Göktaş, “Çok fazla ülkede de tartışılan bir konu oldu. Biz de ülkemizde benzer bir konunun tartışıldığını ve benzer konulardan çocuklarımızı korumak adına özellikle bu adımı attık. On sekiz ay boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Göktaş, bu mesajları Ankara’da Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen Aile ve Sağlık Çalıştayı’nda verdi.



Güvenli internet için çalışmaların süreceğini söyleyen Göktaş, “Önümüzdeki günlerde Ankara'da sadece bu konuyu ele alan uluslararası bir toplantıya da inşallah ev sahipliği yapacağız. Amacımız burada farkındalığı artırmak, annelere, babalara ve özellikle çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek sunmaktır.” dedi.



Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. 2 hafta önce komisyondan geçti ve şu anda TBMM Genel Kurulunda bu düzenlemeye dair görüşmeler başladı. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz. Özellikle oyun derecelendirilmesine yönelik bazı içeriklerin hassas olduğunu biliyoruz.”