15 yaş altına sosyal medya yasağı. Bakan Göktaş: Çalışmamızda son aşamaya geldik

Türkiye’de çocukların sosyal medya ve çevrim içi ortamlar üzerinden maruz kaldığı risklere karşı yeni bir yasal adım atılmaya hazırlanılıyor.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi.

NTV yayınına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in hem bu düzenleme hem de gündeme ilişkin konular ile ilgili sorularını yanıtladı.

“15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ ELZEM OLARAK GÖRDÜK"

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, yürütülen çalışmalar neticesinde 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Göktaş "Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. AK Parti grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığı’na bunu sevk edecektir önümüzdeki günlerde." dedi.

Bakan Göktaş düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Pek çok ülke 15 ile 16 yaş arasında bir sınır çizmekle beraber bir adım atıyor. Şöyle bir tartışma da var. Çocukları gerçekten koruyabilecek miyiz? Ailelere, çocuklara, eğitimcilere farkındalık adımları atıyoruz. Sosyal medya platformlarıyla çok defa görüştük.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Biz sosyal medya platformlarına nasıl yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Onlar birçok aracı kullanarak kimin sosyal medyayı kullandığını görebildiklerini bize söylediler. Uygun bir modeli kendilerinin geliştirmelerini istiyoruz. Yürürlüğe geçme süreci de olacak, uyum süresi de verilecek. Fransa geçtiğimiz ayın sonunda Meclis'ten geçirdi ve 6 ay sonra uygulanacağını söyledi. Çocuklarımızın odak süresinin son 10 yılda yüzde 30 azaldığını görebiliyoruz. Sadece 8 saniye odaklanabiliyorlar. Ekranların çocuklarımız üzerinde yoğun bir etkisi olduğunu görmekteyiz.



Eylem planımız 4 stratejik hedef üzerine kurulu. 2 bin 942 zararlı içeriğie müdahale ettik."

KREŞTE TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI

Bakan Göktaş'a Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma da soruldu.

"AİLE BU SÜREÇTE YALNIZ BIRAKILDIĞINI SÖYLÜYOR"

Göktaş "Burada bizim dikkatimizi çeken konu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada ikircikli bir yaklaşım var. Kreş adı altında açsaydı bunu gerekli hale Bakanlığı’ndan ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu." dedi.

"RUHSATSIZ VE DENETİM DIŞI OLDUĞUNDAN BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

Bakan Göktaş şöyle devam etti:

“Fakat burada denetimden özellikle denetim dışına tutulmak için böyle bir çocuk etkinlik merkezi adı altında aslında bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak belli standartların altında yetişmesini sağlamak.”