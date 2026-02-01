15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda. Ebeveyn izin verse de erişim yasak

Türkiye’de çocukların sosyal medya ve çevrim içi ortamlar üzerinden maruz kaldığı risklere karşı yeni bir yasal adım atılmaya hazırlanılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubuna sundu. Sunumda sosyal medya ve çevrimiçi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini sağlamak amacıyla kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

EBEVEYN İZNİ OLSA DA ERİŞİM YASAK

Bakanlık çalışmasında sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının en az 15 olması, 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi teklifi yer alıyor.

Yaş sınırının uygulanabilmesi için platformlara etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilecek.

OYUNLARDA YAŞA GÖRE DERECELENDİRME ÖNERİSİ

Çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

DÜNYA UYGULAMALARI ELE ALINDI

Çalışmada Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalara da yer verildi. Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatıldı. Bu ülkede platformlara ağır idari para cezaları öngörüldüğü ve sorumluluğun doğrudan şirketlere yüklendiği belirtildi. Benzer modellerin farklı ülkelerde de tartışıldığı ifade edildi.