15 yaşında arkadaş katili oldu!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı olan arkadaşını yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü.
Kocaeli'de arkadaşının tabancayla kazara ateş ettiği 15 yaşındaki çocuk öldü.
Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde E.N.D. (15), arkadaşı E.Ş.'ye (15) göstermek istediği eniştesine ait tabancayı, gizlice saklı olduğu yerden aldı.
E.N.D.'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu E.Ş. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.N.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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