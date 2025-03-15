15 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı
Zonguldak’ta 15 yaşındaki Ahmet Can Yolcuoğlu’nun kullandığı motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada genç Ahmet, yaşamını yitirdi.
Zonguldak’ta 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Can Yolcuoğlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Devrek’te meydana geldi. Ahmet Can Yolcuoğlu yönetimindeki plakasız motosiklet, H.P. (59) yönetimindeki 67 AEZ 254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yolcuoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ahmet Can Yolcuoğlu’nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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