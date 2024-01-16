15 yaşındaki Ahmet'i pompalı tüfekle ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet B.'nin (15) ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

15 yaşındaki Ahmet'i pompalı tüfekle ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iddiaya göre, Ahmet B. ile Recep Y. (17) ve Yusuf D. (15) arasında sokak ortasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Recep Y., pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş edip, karın bölgesinden yaraladı.

Ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayın şüphelisi Recep Y. ile yanında bulunan Yusuf D., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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