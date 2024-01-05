15 yaşındaki ATV sürücüsüne 35 bin lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullandığı ATV aracı ile trafiği ve yayaları tehlikeye atan 15 yaşındaki E.Ç.'yi polis ekipleri durdurmak istedi.

Ancak polisin ''dur'' ihtarına uymayan genç, pazar yeri istikametine kaçmaya başladı.

Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca pazar yerinde son buldu.

Sürücüye "ehliyetsizlik", "dur ihtarına uymama", "çakar kullanma", "trafiği ve yayaları tehlikeye düşürmek" maddelerinden 35 bin lira ceza uyguladı.

ATV araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken, E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

