15 yaşındaki Büşra’dan acı haber

Kütahya’da balkondan düşen Büşra Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.



Olay kent merkezinde yaşandı.



Lise öğrencisi Büşra Şahin, dört gün önce henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.



Ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Büşra Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Genç kızın cenazesi, Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Şahin, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.