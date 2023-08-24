15 yaşındaki çocuğa zincirle işkence: Baba, abi ve amca gözaltında

"DAYINI VUR" DEMİŞLER



Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını öne sürdü.



3 gün Nizip’te otelde kaldığını, ardından Birecik’e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı belirterek, “Arabayla bana çarptılar. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Orada burnumu kırmıştı.” dedi.



"ÜZERİME İDRARLARINI YAPTILAR"



Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler. Öğle saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm.” dedi.



Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi ve ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.



Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin