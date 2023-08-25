15 yaşındaki çocuğa zincirle işkence iddiası: Baba ve amca tutuklandı

"ÜZERİME İDRARLARINI YAPTILAR"



Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler. Öğle saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm.” dedi.



Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi ve ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.

BABA VE AMCA TUTUKLANDI



Gözaltına alınan çocuğun babası İzzet, amcası Mahmut ve ağabeyi Ali Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ağabey Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, baba İzzet ile amca Mahmut Ş., tutuklandı.

