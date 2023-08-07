15 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuğu bıçaklı kavgada ağır yaraladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki A.Ş. ağır yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, R.K.ile A.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle R.K., cebinden çıkardığı bıçakla A.Ş.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.



A.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AŞ., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan R.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.