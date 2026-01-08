15 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre aynı kadın kuaföründe çalışan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Kaya (17) ile D.K. (15) arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken D.K.'nin kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan çocuk kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ÇOCUK YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı çocuk D.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ÇOCUK SUÇLU SAYISI ARTIYOR

18 yaş altı suçlular Türkiye'de son dönemin en çok tartışılan konularından biri.

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta bıçaklanıp öldürülmesinin ardından suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin gerekliliği konusu daha fazla gündeme geldi.

Meclis'te de konuyu araştırmak için komisyon çalışıyor. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nda cezaevlerindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

CEZAEVLERİNDE 3 BİN 473 ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BULUNUYOR

Adalet Bakanlığı verilerine göre kapasitesi 2 bin 736 olan ceza infaz kurumlarında 3 bin 473 çocuk hükümlü ve tutuklu var. Bunların yüzde 85'i erkek, yüzde 6'sı yabancı uyruklu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım; hükümlülerin ortalama 404 gün, tutukluların 109 gün cezaevinde kaldığını belirtip "Bu durum çocukların cezaevlerine 'gir-çık' yaptığı şeklindeki algının doğru olmadığını gösteriyor." dedi.

Verilene göre çocuklara yönelik en çok “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “hakaret”, “tehdit”, “mala zarar verme”, “yağma”, “uyuşturucu”, “dolandırıcılık”, “çocukların cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

EMNİYETİN 2025 VERİSİNE GÖRE 100 ŞÜPHELİDEN 6'SI ÇOCUK YAŞTA

TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun, uyuşturucu suçlarından artış gözlendiğini söyledi. 2025'te hakkında işlem yapılan şüphelilerin yüzde 6,4'ü 18 yaş altı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, empati eksikliğinin, ekonomik nedenlerin, normal yaşamda ve siber ortamda akran zorbalığının suç nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Komisyonda sunum yapan Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aliye Mavili de, çocuk suçluların 2025'te yüzde 13 arttığını, suç sayısının da 178 binden 202 bine çıktığını anlattı.