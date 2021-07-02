15 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından öldürüldü

Samsun'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan’ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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