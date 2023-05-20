15 yaşındaki çocuk, arkadaşıyla birlikte babaannesini öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki E. Çetin, iddialara göre arkadaşı M.M.T. (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki evine gitti.
Aralarında çıkan tartışma sonucu E. Çetin, arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı.
Kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis tarafından yakalanan E. Çetin ve aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.