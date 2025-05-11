15 yaşındaki çocuk ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. Kılıç’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.