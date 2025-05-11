15 yaşındaki çocuk ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı’nda boğuldu.

15 yaşındaki çocuk ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi.

Köprünün altından geçen Batman Çayı kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu. 

15 yaşındaki çocuk ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu - 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. Kılıç’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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