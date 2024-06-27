15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakladı

Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı.

15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakladı
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'da bir tuğla fabrikasında çalışan A.C. (47) ile F.H. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya dahil olan A.C'nin oğlu M.C. (15), bıçakla saldırdığı F.H'yi yaraladı. Arbede esnasında F.H. vücudunun çeşitli yerlerinden, M.C. de elinden yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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