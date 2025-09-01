15 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Mardin'de 15 yaşındaki Mehmet Veysi B. isimli çocuk, başından vurulmiş halde bulundu.
Mardin'in Ömerli ilçesinde 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıya uğradı.
Olay Ömerli Kocasırt mahallesinde meydana geldi.
Mehmet Veysi B.'nin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
