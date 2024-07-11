15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Önce bıçaklayıp öldürdü, sonra ateşe verip kaçtı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Kaçarken evi yakmaya çalışan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Önce bıçaklayıp öldürdü, sonra ateşe verip kaçtı

Fatih Mahallesi'nde Mehmet Tunçöz, bir parkta çay içtiği T.A. ile birlikte evine gitti.

Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik." dedi.

Mehmet Tunçöz'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı.

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Önce bıçaklayıp öldürdü, sonra ateşe verip kaçtı - 1 Mehmet Tunçöz

Sokakta T.A.'yı gören erkek, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. Tunçöz'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp içeri girdi.

Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Tunçöz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. T.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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