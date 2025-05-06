15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yaptı
Karaman’da 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yaptı. İstismarda bulunduğu ileri sürülen M.Y.A ise tutuklandı.
Karaman'da 15 yaşındaki çocuk, 20 Nisan'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye başvurdu.
Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden çocuk, düşük yaptı.
POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, tuvaletteki çöp bidonunun içinde beş aylık ölü doğan bebeği buldu.
TUTUKLANDI
Öte yandan, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 27 yaşındaki M.Y.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Y.A., Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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