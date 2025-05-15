15 yaşındaki çocuk oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul Beşiktaş'ta 15 yaşındaki bir çocuk, haraç almak amacıyla oto galeriye kurşun yağdırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş, Etiler’de bulunan lüks araçların satıldığı oto galerisi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
Görüntülerde iki şüphelinin yürüyerek oto galerinin önüne geldiği, bir süre etrafı incelediği, içlerinden birinin oto galerisine kurşun yağdırdığı görüldü.
Yapılan incelemede iş yerine 6 kurşun, galeride bulunan satılık otomobile ise bir kurşun olmak üzere toplam 7 isabet olduğu görüldü.
TUTUKLAMA
Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi Esenyurt'a kadar takip etti.
Burada bir otele girdikleri belirlenen şüphelilerin sürdürülen takibinde kimlikleri belirlendi.
4 SEMTTE OPERASYON
Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerden olayda silah kullanan 15 yaşındaki C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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