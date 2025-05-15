15 yaşındaki çocuk oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttu

Beşiktaş, Etiler’de bulunan lüks araçların satıldığı oto galerisi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde iki şüphelinin yürüyerek oto galerinin önüne geldiği, bir süre etrafı incelediği, içlerinden birinin oto galerisine kurşun yağdırdığı görüldü.

Yapılan incelemede iş yerine 6 kurşun, galeride bulunan satılık otomobile ise bir kurşun olmak üzere toplam 7 isabet olduğu görüldü.