15 yaşındaki çocuk parkta silahla öldürüldü: 5 şüphelin gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

15 yaşındaki çocuk parkta silahla öldürüldü: 5 şüphelin gözaltına alındı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.

A.D'nin parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtilen açıklamada, A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü, konuyla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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