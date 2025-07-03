15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu
Adıyaman’da yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.
Adıyaman’da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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