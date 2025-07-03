15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu

Adıyaman’da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

