15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu

Adıyaman’da yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu

’da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında kimliği belirsiz , yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...