15 yaşındaki çocuk zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesinde bulunan zeytinlikte, gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Yerde yatan kişinin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti. Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.