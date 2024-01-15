15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Çorum'da aralarında husumet olan iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası 17 yaşındaki Recep Y., 15 yaşındaki Ahmet B.'yi pompalı tüfekle ağır yaraladı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Çorum'da 15 yaşındaki , sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu.

Olay bugün Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7’inci Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sırasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.’ye ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı.

15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu - 1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın şüphelisi Recep Y. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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