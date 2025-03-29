15 yaşındaki Ege'yi herkes arıyor! Antrenman yaptığı gölde kanosu bulundu

Bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sporculardan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı.

Havadan drone, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran’ın kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek veriyor.



Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.



Öte yandan dün gece bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, arama çalışmalarını yerinde inceledi.