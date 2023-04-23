15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

İzmir Buca'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki 3 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı - 1

Şerife Önen'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Hevra Ö. ile annesi Pınar Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ehliyeti bulunmayan 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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