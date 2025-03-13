15 yaşındaki Engin'den 16 gündür haber yok

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde yaşayan Engin Arıcı (15), iddiaya göre 26 Şubat'ta evden ayrıldı.

Anne Gülbahar ve baba Mehmet, evlatlarını her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı. Arıcı ailesi durumu polise bildirdi. 15 yaşındaki Engin'i aramak için çalışma başlatıldı.

DAHA ÖNCE 5 KEZ KAÇMIŞ

Daha önce de 5 kez evden kaçan Engin'in babası, evladının kıyafetlerini evinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Reşatbey Mahallesi'nde buldu.

Evladının kıyafetlerine sarılarak avunan aile, bir an önce çocuklarından gelecek umutlu haberi bekliyor.