15 yaşındaki Eymen yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralan 15 yaşındaki Eymen B., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

15 yaşındaki Eymen yaşam mücadelesini kaybetti

D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eymen B, kaldırıldığı Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.

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