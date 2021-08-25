15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zeytinlikte bir kişi ölü bulundu. Zeytinlikte yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk (15) isimli gencin öldüğünü belirledi.

İHA 25.08.2021 - 06:18

15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesinde bulunan zeytinlikte, gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Yerde yatan kişinin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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