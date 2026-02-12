15 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü, cezada indirime gidildi
Yasemin Minguzzi, Coni ailesine destek vermek için Edirne Adliyesi'ndeydi.
Edirne'de Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren E.A.'nın yargılandığı davada cezası 19 yıla düşürüldü.
Olay, 5 Nisan 2025'te Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Gülden Coni, E.A. tarafından aldığı aldığı 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Sanık E.A., "çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, ailenin itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü bozarak yeniden yargılama kararı vermişti. Mahkeme heyeti, tekrar görülen davada daha önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını bu kez bir yıl indirerek 19 yıl hapis cezasına hükmetti.
Coni ailesi, kararın ardından adliye önünde sinir krizi geçirdi.
Coni ailesi, kararın açıklanmasının ardından adliye önünde sinir krizi geçirdi. Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, verilen kararla kardeşinin kanının yerde kaldığını ve acılarının dah da büyüdüğünü söyledi.
Anne Zehra Coni ise Hayal kırıklığı yaşadığını belirten anne Zehra Coni, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemeye gidilerek cezanın artırılmasını istedi.
İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de destek için Edirne Adliyesi'nde Coni ailesinin yanındaydı. Minguzzi verdiği görüşte bu cezaların kabul edilemez olduğunu ve düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.