15 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü, cezada indirime gidildi

Olay, 5 Nisan 2025'te Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Gülden Coni, E.A. tarafından aldığı aldığı 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Sanık E.A., "çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, ailenin itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü bozarak yeniden yargılama kararı vermişti. Mahkeme heyeti, tekrar görülen davada daha önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını bu kez bir yıl indirerek 19 yıl hapis cezasına hükmetti.