15 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine bağlı Ortaklı Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Davut Bozan'dan haber alamayan ailesi, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen 8 AFAD peroneli, 2 kurtarma aracı, 2 bot, İslahiye jandarmadan 40 personel, 1 itfaiye ekibi, 1 sağlık ekibi, 5 jandarma devriye aracı ve dronla da havadan olmak üzere arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMALAR BARAJDA YOĞUNLAŞTI

Davut Bozan’ın Tahtaköprü Barajı'na serinlemek için girdiği ve kaybolduğu bilgisi üzerine çalışmalar barajda yoğunlaştırıldı.

