15 yaşındaki kız çocuğunu asansörde taciz eden kişi yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla tehdit edip tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismara kalkışan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.



Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.



Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.