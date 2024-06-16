15 yaşındaki kız, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

15 yaşındaki kız, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı. Ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içerisinde yere yığıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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