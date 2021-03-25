15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan iş insanı İrfan Pullukçu tutuklandı

Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğunun yaşananları annesine anlatması sonucu açığa çıkan cinsel istismarla ilgili abla H.K. da kardeşini 'para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı' gerekçesiyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İddiaya göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olay yaklaşık bir yıl önce yaşandı. Aile ile irtibatını kesmeyen İrfan Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti.

Pullukçu'nun cinsel istismarda bulunduğu küçük kız yaşananları annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

ABLASI DA TUTUKLANDI



Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.