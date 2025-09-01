15 yaşındaki Mehmet Veysi'nin acı ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesinin duyulmasının ardından mahalleli, arazide Mehmet Veysi Birleşik’i hareketsiz halde gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Birleşik, bir araca alınıp, ambulansın geldiği yöne doğru götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yarı yolda, bulunduğu araçtan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Mehmet Veysi Birleşik, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu öne sürülen Birleşik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Veysi Birleşik’in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Birleşik, Kocasırt Mahallesi’nde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.