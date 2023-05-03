15 yaşındaki Mine Söylemez'in ölümünde istenen ceza belli oldu

Çanakkale'den İstanbul'daki annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez'in, Küçükçekmece'de sığındığı Suriye uyruklu 24 yaşındaki Şerif El Abdullah'ın evinde çıkan yangında ölmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Şerif El Abdullah hakkında ''Taksirle ölüme neden olma'', ''Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak'' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.



Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 5 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmeyen Söylemez, 25 Aralık'ta 2022'de evden kaçtı.

Mine Söylemez, Küçükçekmece'de yaşayan kendisini ''Şahin Çakır'' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif El Abdullah'ın evine sığındı ancak Şerif El Abdullah'ın ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi.

3 gün sonra ise 28 Aralık'ta saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı.